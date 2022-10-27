Махмудраки, Афганистан, , 15:34 — REGNUM Пожилой мужчина покончил жизнь самоубийством в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщают местные источники «8 Собх».

Афганцы U.S. National Archives

Покончил с собой 82-летний Мохаммад Наим, житель уезда Ниджраб. Мотив его поступка пока не ясен.

Местные источники подтверждают, что мужчина жил в бедности. Возможно, из-за этого он покончил жизнь самоубийством.

Однако Абдул Фаттах Файз, представитель командования безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе, назвал причиной суицида психическое заболевание.

Хотя статистика самоубийств в стране ведется не полностью, но сообщения СМИ показывают, что в последнее время их количество увеличилось.

Рост бедности и безработицы, неудовлетворенность текущей ситуацией, давление и ограничения, налагаемые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считаются основными причинами самоубийств.

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