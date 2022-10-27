Москва, , 15:24 — REGNUM Киевский режим призывает другие страны к разрыву отношений с Москвой, однако сам пользуется преимуществами участника СНГ, сообщила 27 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она считает это примером «политического двуличия» преступного киевского режима, поскольку он требует от других государств обострения и разрыва отношений с Россией.

«Многие считают: раз их представителя на уровне президента или министра иностранных дел или даже посла не присутствуют на саммитах, советах министров иностранных дел, значит, там нет [Киева]. Ничего подобного, она там есть. И все преимущества, которые даёт эта организация, а это огромное количество преимуществ, всеми этими благами они пользуются», — сказала Захарова.