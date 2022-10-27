Анкара, 27 октября 2022, 15:13 — REGNUM Центральный банк Турции не смог обуздать галопирующую инфляцию, признал его руководитель Шахап Кавджиоглу и вновь повысил прогноз по росту потребительских цен на конец года, как сообщает газета Financial Times.
На вопрос, считает ли он, что банк достиг успеха в снижении инфляции, глава ЦБ сказал: «Мы не можем считать себя очень успешными», и выразил надежду, что вскоре ситуация изменится.
В четверг 27 октября ЦБ Турции дал прогноз по инфляции на конец 2022 года, которая должна составить 65,2%, что значительно ниже официального показателя в 83,5%, зафиксированного в сентябре и ставшего самым высоким почти за четверть века и одним из самых высоких темпов инфляции в мире.
С августа 2022 года Турция снизила базовую процентную ставку на 250 базисных пунктов, что идет вразрез с центральными банками других стран, которые повышают процентные ставки в борьбе с инфляцией.
В следующем месяце ожидается очередное снижение, после того как президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился, чтобы банк снизил ставку до однозначного числа к концу года.
Эрдоган проводит сверхмягкую денежно-кредитную политику для стимулирования экономического роста, утверждая, что ослабление лиры, которая за год потеряла половину своей стоимости по отношению к доллару, сделает турецкий экспорт более конкурентоспособным.
Но ослабление валюты, стремительная инфляция и рост мировых цен на сырьевые товары угрожают подорвать этот план.
Опубликованные 27 октября данные статистики показали, что дефицит внешней торговли Турции вырос до $9,6 млрд в сентябре, то есть увеличился на 268% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.
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