Анкара, , 15:13 — REGNUM Центральный банк Турции не смог обуздать галопирующую инфляцию, признал его руководитель Шахап Кавджиоглу и вновь повысил прогноз по росту потребительских цен на конец года, как сообщает газета Financial Times.

Глава Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

На вопрос, считает ли он, что банк достиг успеха в снижении инфляции, глава ЦБ сказал: «Мы не можем считать себя очень успешными», и выразил надежду, что вскоре ситуация изменится.

В четверг 27 октября ЦБ Турции дал прогноз по инфляции на конец 2022 года, которая должна составить 65,2%, что значительно ниже официального показателя в 83,5%, зафиксированного в сентябре и ставшего самым высоким почти за четверть века и одним из самых высоких темпов инфляции в мире.

С августа 2022 года Турция снизила базовую процентную ставку на 250 базисных пунктов, что идет вразрез с центральными банками других стран, которые повышают процентные ставки в борьбе с инфляцией.

В следующем месяце ожидается очередное снижение, после того как президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился, чтобы банк снизил ставку до однозначного числа к концу года.

Эрдоган проводит сверхмягкую денежно-кредитную политику для стимулирования экономического роста, утверждая, что ослабление лиры, которая за год потеряла половину своей стоимости по отношению к доллару, сделает турецкий экспорт более конкурентоспособным.

Но ослабление валюты, стремительная инфляция и рост мировых цен на сырьевые товары угрожают подорвать этот план.

Опубликованные 27 октября данные статистики показали, что дефицит внешней торговли Турции вырос до $9,6 млрд в сентябре, то есть увеличился на 268% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

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