Кабул, 27 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Газета «8 Собх» выяснила, что в последние два месяца, помимо арестов журналистов и пользователей, на СМИ в Афганистане оказывалось жёсткое давление.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

За время своего пребывания у власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели обширные ограничения на деятельность СМИ и журналистов в Афганистане. Помимо введения ограничений в информационной сфере, они не прекращают пытки, аресты и угрозы в отношении журналистов и работников СМИ.

Кроме ограничений на доступ к информации, подавления свободы слова и цензуры, они также оказывают дополнительное давление, такое как блокировка интернет-доменов, контроль и влияние на политику и контент СМИ. ООН заявила, что средства массовой информации в Афганистане сталкиваются с ограничениями и нехваткой ресурсов, и для защиты свободы СМИ необходимы чёткие рамки.

Женская секция организации посчитала ограничения, наложенные на СМИ, признаком систематических репрессий и заявила, что все законы, защищающие и охраняющие журналистов, отменены.

В данной статье обсуждаются зафиксированные события в области свободы слова и СМИ за последние два месяца в стране. Возможно, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяли аресты, пытки и репрессии, другие дела против журналистов и СМИ, которые не освещались из-за страха перед ними. В этом отчёте отражены инциденты в СМИ, произошедшие с 16 августа, показывающие, что в течение последних двух месяцев на СМИ оказывалось жёсткое давление. В некоторых случаях руководители и сотрудники СМИ были вынуждены покинуть страну.

Помимо журналистов и сотрудников СМИ, радикалы также арестовывали и пытали пользователей социальных сетей. Так, 16 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали информационный бюллетень, в котором говорится, что они арестовали человека по имени Гулям Мохаммад за публикацию материалов против них в социальных сетях, и передали его своим судебным органам.

17 августа в кабульском районе Ширпур были арестованы американский журналист и режиссер Айвер Ширер и его местный коллега Файзулла Файзбахш. Через два дня Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке опубликовало заявление с подтверждением их ареста разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Карлос Мартинес, программный директор Комитета защиты журналистов, заявил: «Растущее давление и увеличение числа арестов журналистов и работников СМИ, включая арест американского режиссера Айвера Ширера и его коллеги Файзуллы Файзбахша, является свидетельством отсутствие у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приверженности принципу свободы слова».

18 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили блокпосты и начали тотальную проверку мобильных телефонов в провинции Панджшер. Также были созданы КПП в предгорьях Гульбахара, где проводилась проверка телефонов жителей уезда Джебель-ус-Сирадж провинции Парван.

В ночь на 27 августа был арестован и избит Умид Азими, глава «Радио Само» в провинции Газни. Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредила его, что впредь ему не следует работать в СМИ. Он был доставлен в больницу ночью в бессознательном состоянии.

Помимо арестов и пыток журналистов, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также ввели ограничения на работу СМИ. Управления информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях препятствуют свободному доступу к информации и её публикации. Хабибулла Ильхам, глава управления информации и культуры в провинции Нимроз, 29 августа на встрече с журналистами заявил, что они не должны публиковать новости без его разрешения.

В Герате радикалы арестовали и избили нескольких человек за видеосъемку. Жители Герата рассказали газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2 сентября арестовали и избили нескольких человек, которые пытались заснять последствия взрыва возле провинциальной больницы Герата.

Также в районе АЗС в Герате, где произошел взрыв, радикалы избили нескольких человек, забрали их телефоны и увезли в штаб зоны безопасности для фотографирования и допроса.

4 сентября телохранители главы управления информации и культуры Герата дали пощёчину Исмаилу Азаду, репортеру местного телеканала «Мир», во время освещения церемонии похорон маулави Муджиба-ур-Рахмана Ансари, и не позволили журналистам войти в провинциальную больницу Герата для подготовки репортажа о пострадавших при взрыве.

8 сентября источники сообщили газете, что Абдул Ханан Мохаммади, репортёр из провинции Каписа, подвергался пыткам в тюрьме, а затем был перевезен в Кабул в распоряжение начальника подразделения «40» разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Семья Мохаммади заявила, что он был арестован разведкой радикалов по доносу 12 июня во время подготовки репортажа.

11 сентября сотрудники управления информации и культуры провинции Балх выгнали группу журналистов с консультативной встречи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Мазари-Шариф, столице этой провинции, хотя журналисты были приглашены организаторами встречи.

19 сентября были арестованы восемь журналистов в провинции Пактия за публикацию новостей о протесте студенток, и подвергли их допросу. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проверили журналистское оборудование и мобильные телефоны и предупредили журналистов, чтобы они были осторожны при публикации новостей о движении.

В тот же день на встрече с журналистами провинции Фарах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что все работники СМИ должны одеваться согласно предписанию пророка Мухаммеда. Они также настаивали на первоочередном внимании к трансляции проповедей улемов.

26 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели новые ограничения в отношении ведущих программ СМИ в Кабуле. По информации из источников, они приказали руководителям средств массовой информации запретить ведущим мужского и женского пола вести совместные программы, а интервью женщин записывать и публиковать с закрытыми лицами. Радикалы не удовлетворены введением этих ограничений и заявили, что СМИ должны транслировать политические дискуссии между ними.

В течение последних двух месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо введения жёстких ограничений, принуждения некоторых сотрудников СМИ к увольнению, запретили масс-медиа освещать женские протесты. 1 октября радикалы избили нескольких репортёров за освещение протестов женщин. Некоторые из этих журналистов сообщили газете «8 Собх», что у них конфисковали камеры и другое оборудование. Они хотели освещать акцию протеста, которая должна была пройти перед больницей Мухаммеда Али Джинны в Кабуле, куда были госпитализированы пострадавшие при теракте в школе «Кадж».

3 октября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировали интернет-домен газеты «8 Собх» и Zawiya Media за трансляцию и публикацию «контента, оскорбляющего» их.

23 октября в Кандагаре талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали главу радио «Голос нации» Бисмиллу Ватандуста, репортёра Шир Ахмада Нури и оператора Аттауллу Зара. Источники сообщают, что Нури был арестован на своем рабочем месте по обвинению в деятельности против властей, Ватандуст был арестован у себя дома, а Зар был задержан на рынке. Информации об их судьбе пока нет. Пресс-служба движения заявила, что Зар был арестован за совершение уголовных преступлений, а Ватандуст — за противодействие властям, но ничего не сказали о Нури.

Вдобавок ко всему этому недавно начала функционировать новая страничка в Twitter, на которой новости от ряда СМИ, включая «8 Собх» и Afghanistan International, представляются как «фейковые». Страничку ведет Забихулла Муджахид, официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ряд медиа-экспертов, не пожелавших назваться, считают, что это новая война движения против СМИ. По их словам, называя новости «фейковыми», радикалы различными способами препятствуют распространению свободной, независимой и беспристрастной информации, и на данный момент нет закона, который бы привлёк их за это к ответственности.

СМИ под гнётом цензуры и беспредела

Конституция павшей республики гарантировала свободу слова и печати в стране. В статье 34 закона сказано: «Свобода слова неприкосновенна. Каждый афганец имеет право выражать свои мысли устно, письменно, посредством изображения или другими средствами в соответствии с положениями настоящей конституции».

В этой статье также говорится, что каждый гражданин Афганистана может печатать и публиковать контент «без предварительного представления его государственным органам».

Был принят и закон о средствах массовой информации, который также гарантировал и «право на свободу мысли и выражения и регулирование деятельности средств массовой информации». «Поддержка и гарантия права на свободу мысли и выражения», «поддержка прав журналистов и обеспечение условий для свободной деятельности средств массовой информации», «продвижение и развитие свободных, независимых и плюралистических средств массовой информации» и «соблюдение принципа свободы выражения мнений и средств массовой информации, установленной во Всеобщей декларации права человека в соответствии с принципами и правилами священной религии ислам», были упомянуты в качестве одной из основных целей этого закона. На основании четвёртой статьи закона свобода мысли и выражения гарантировалась от вмешательства, ограничений и цензуры.

Захватив власть в Афганистане, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отменили конституцию и все законы. Хотя министерство информации и культуры правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что закон о масс-медиа действует, на практике боевики и различные институты группировки применяют к СМИ свой собственный закон. Поведение этой группы по отношению к медиа-сообществу также показывает, что радикалы ведут себя согласно своим вкусам и убеждениям.

Заместитель главы миссии ООН в Афганистане (UNAMA) Марк Путцель заявил 21 сентября, что для защиты свободы СМИ в Афганистане необходимы чёткие рамки. Ранее он говорил, что средства массовой информации в Афганистане сталкиваются с ограничениями и нехваткой ресурсов.

На днях Департамент по делам женщин Организации Объединенных Наций заявил, что через месяц после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении средств массовой информации и женщин-сотрудниц афганских СМИ были введены ограничения, что свидетельствует о систематических репрессиях.

24 октября департамент сообщил в Twitter, что с сентября 2021 года все законы, защищающие и охраняющие журналистов, были отменены. По данным организации, ограничения и законы, налагаемые на СМИ и работников СМИ, особенно женщин, реализуются посредством запугивания, пыток, задержаний и преследований.

Также говорится, что женщины-журналисты в Афганистане подвергались особого рода преследованиям и ограничениям, включая закрытие лиц женщин-ведущих на телеканалах. Организация предупредила, что в совокупности эти ограничения свидетельствуют о систематических и последовательных усилиях по подавлению СМИ и исключении женщин из общественной сферы.

Также Всемирная федерация журналистов заявила, что за подготовку критических репортажей талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили въезд в Афганистан иностранной журналистке Стефани Глински, работающей с международными СМИ. По данным организации Глински, которая с 2018 года работала с Guardian и Foreign Policy, покинула Афганистан в июле этого года.

Глински написала в социальных сетях, что после публикации статьи под названием «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюет из-за угля на севере Афганистана» и критических заметок о группировке, радикалы засыпали её вопросами в WhatsApp и попросили указать свои источники.

Организации, поддерживающие СМИ, неоднократно выражали обеспокоенность состоянием свободы слова и СМИ в стране и заявляли, что за год правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане из 547 СМИ 219 прекратили свою деятельность. Ряд журналистов, искавших убежища в других странах, особенно в Пакистане, жаловались на плохие условия жизни и нищету.

В интервью газете «8 Собх» они сказали, что не могут вернуться в Афганистан из-за страха и прямых угроз со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а страны, принимающие иммигрантов, не рассматривают их иммиграционные дела. Большинство этих журналистов страдает депрессией из-за текущей ситуации и неясного будущего.