Москва, , 14:22 — REGNUM Отрадно, что на девятый месяц специальной военной операции Министерство иностранных дел РФ все-таки решило обратить внимание на деятельность космической группировки спутников США в контексте непосредственной поддержки ВФУ, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель Кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Артем Кирка.

Спутник U.S. Air Force

«Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Действительно, практически любой спутник — это всегда объект двойного назначения. Наличие оптики высокого разрешения и средств передачи данных позволяет с успехом применять вроде бы гражданский метеорологический или иной спутник для оперативной передачи разведывательных данных.

Большинство отечественных военных экспертов сходятся во мнении, что ВСУ активно используют спутниковые разведданные о дислокации вооруженных сил РФ, перемещениях техники и личного состава, что дает им неоспоримое преимущество и во многом объясняет отдельные эпизодические успехи военных киевского режима на поле боя.

В информационном поле неоднократно появлялись видео из пунктов управления ВСУ, где командиры подразделений демонстрировали большие экраны, на которых в прямом режиме транслировалась оперативная боевая обстановка — можно было разглядеть практически все, вплоть до бортового номера техники.

Безусловно, использование гражданского спутника в военных целях превращает его в законную цель для Вооруженных сил России. Вместе с тем необходимо понимать, что космический аппарат является собственностью того или иного государства и его целенаправленное уничтожение по своей сути является объявлением войны.

Вариант развития событий, при котором Россия пойдет по этому пути крайне маловероятен. С другой стороны актуальная политическая реальность, в которой совершенно случайно взрываются наши газопроводы позволяет допустить аналогичную случайную катастрофу, в результате которой какая-то часть спутниковой группировки наших западных партнеров прекратит свое существование. Космос - дело серьезное, случается всякое», — пояснил эксперт.

Как сообщало, коммерческие спутники США могут стать законными целями для удара со стороны России в случае их задействования в рамках конфликта на территории б. УССР, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

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