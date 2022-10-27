Рига, 27 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В ходе продолжавшихся с начала октября 2022 года переговоров о формировании нового правительства Латвии решено, что в него войдут представители «Нового единства», «Объединенного списка» и Национального объединения. Об этом сообщил латвийский портал press. lv со ссылкой на журналиста Мариса Краутманиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Новая правящая коалиция в 14-м созыве парламента Латвии будет иметь 54 мандата из 101. Это не позволит ей расслабится, так как даже малейшее несогласие внутри союза может привести к провалу любого процесса голосования по так нужным новому правительству законопроектам, считает журналист.

«Миной замедленного действия», которая должна взорвать хрупкий мир нового кабинета министров, могут стать, по его мнению, скандальные поправки в Закон о семье. Речь идет об утверждении закона, приравнивающего сожительство людей одного пола к браку между мужчиной и женщиной

Эти поправки уже давно обсуждаются и все никак не принимаются парламентом страны в силу их громкого общественного резонанса. Хотя, добавляет Краутманис, руководство Евросоюза не первый год давит на официальную Ригу и требует скорейшей имплементации поправок в национальное законодательство.

Журналист убежден, что с точки зрения консервативного «Национального объединения» подобный закон нельзя принимать, партия намерена голосовать против. Не ясно, как проголосуют при его рассмотрении и депутаты других правящих партий.

«Это мина замедленного действия — если не прямо сейчас, то в какой-то момент вопрос о гражданском союзе может взорвать новое правительство Кришьяниса Кариньша», — считает латвийский журналист.