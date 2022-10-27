Рига, 27 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум.

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Парламент Латвии Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону о труде, которые предусматривают повышение с января 2023 года минимальной заработной платы с 500 до 620 евро. Об этом сообщила пресс-служба Сейма.

Повышение минимальной заработной платы инициировали депутаты партии «Консервативные» Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Янис Бутанс, Рейнис Знотиньш и Эвита Залите-Гроса. Депутаты отметили, что повышение «минималки» является одним из инструментов сокращения бедности среди работающих людей, особенно в условиях рекордной инфляции, превысившей 22%.

Теперь правительство Латвии должно принять официальное решение о повышении минимальной заработной платы в соответствующих правилах.

В настоящий момент минимальная заработная плата в Литве составляет 730 евро, а в Эстонии — 654 евро.