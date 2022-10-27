Москва, 27 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Госдуме открылась масштабная выставка о развитии Дальнего Востока, сообщается в телеграм-канале «Полпред ДФО».

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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Экспозиция представлена в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве-2022». В частности, на выставке можно узнать, как получить дальневосточный гектар или ДВ-ипотеку, куда можно поехать отдохнуть. Также представлена информация о том, что делается для того, чтобы строились новые предприятия и создавались рабочие места, в том числе информация об инвестпрограммах, проектах и поддержке бизнеса.

Отдельное внимание уделено благоустройству общественных пространств, например, разработке мастер-планов дальневосточных городов.

В эти дни также проходят выставки в московских вузах, а в ноябре состоится запуск брендированного поезда «Дальневосточный экспресс» в метро.

Отмечается, что с 2017 года комплекс мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве», который проходит по инициативе полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, посетили десятки тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, презентация правительственного законопроекта о северном завозе состоится 27 октября.