Красноуральск, Свердловская область, 27 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Житель Красноуральска Свердловской области организовал вырубку леса на общую сумму свыше 29 млн рублей. Теперь мужчина предстанет перед судом, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Следствие установило, с января по февраль 2022 года бизнесмен причинил значительный ущерб «Кушвинскому лесничеству», из-за вырубки деревьев. Лес по указанию предпринимателя вырубали работники, которые не знали о преступном умысле своего руководителя.

По факту незаконной рубки леса возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Красноуральский городской суд.