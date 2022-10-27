Донецк, , 14:00 — REGNUM Марьинское направление остаётся одним из самых сложных в Донецкой Народной Республике, заявил 27 октября врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Глава ДНР Денис Пушилин council.gov.ru

«Марьинское направление остается одним из самых сложных — противник достаточно серьезно укрепился в частном жилом секторе. Накануне был проведен удачный штурм позиций противника, есть позитивные перспективы», — сказал он.

Также Пушилин рассказал, что ситуация на краснолиманском направлении динамично меняется.

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