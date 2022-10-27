Таллин, , 13:57 — REGNUM

Военные учения стран-участниц НАТО в окрестностях города Тапа, Эстония U.S. Army Europe Images

Минобороны Эстонии приняло решение о значительном расширении полигона Нурсипалу в южной части страны, которое поглотит тысячи гектаров земли вместе с местными фермами. Об этом сообщила журналистка портала новостей гостелерадиовещания страны ERR Мирьям Мыттус.

Она напомнила, что решение военные приняли еще на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года. Как следствие, помимо расширения полигона в южной Эстонии заметно увеличится число призывников, а подразделения расквартированных здесь союзников по альянсу увеличатся до размера бригад и тоже будут проводить регулярные учения.

«Важная часть сил обороны Эстонии, 2-я пехотная бригада, находится в Южной Эстонии. Обучение призывников проходит в поселке Таара города Выру, а более простые учения проводятся на полигоне Нурсипалу. В последние годы во 2-ю пехотную бригаду вкачивались крупные суммы, чтобы укрепить ее», — написала журналистка.

Однако, расширяя и укрепляя национальную оборону, государство не подумало о местных жителях, о фермерах с их хозяйствами и семьями. Местные жители в целом на стороне военных и понимают их нужды, но они хотят ясности в вопросе своего будущего, добавила Мыттус.

По ее словам, минобороны не делится дополнительной информацией о расширении полигона Нурсипалу, мотивируя это тем, что план мероприятий и масштабы расширения не доработаны. «Несмотря на это, настроение на местах более чем тревожное, а слухи о масштабах расширения полигона стали распространяться быстрее, чем огонь по весеннему сену», — отметила журналистка.

Мыттус отметила, что речь не идет о людях, переехавших из деревни в город или купивших недвижимость в новом жилом комплексе: «Они живут на своих хуторах уже в третьем или четвертом поколении. Подрастает пятое поколение. Их корни там так же глубоки, как у дуба, растущего во дворе фермы. Они едины со своей землей».

«Таким образом, в Вырумаа южной Эстонии разворачивается беспрецедентная трагедия, затрагивающая жизни и судьбы большого количества людей. Как именно, еще предстоит выяснить», — завершила свой комментарий журналистка гостелерадиовещания страны.