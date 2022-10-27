Сеул, , 13:31 — REGNUM Южная Корея примет участие в международном смотре военного флота Японии, который состоится 6 ноября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что Южная Корея примет участие в смотре впервые за последние семь лет.

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Сообщается, что Сеул решился на данный шаг на фоне напряженности, вызванной серией ракетных провокаций со стороны КНДР, а также в связи со стремлением укрепить трехстороннее партнерство в сфере безопасности с США и Японией.

С южнокорейской стороны в смотре примет участие 10-тонное судно тылового обеспечения «Соян». Корабль покинет порт Чинхэ 29 октября и прибудет в японский порт Йокосука 1 ноября.