Магадан, 27 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Глава Магаданской области Сергей Носов проверил ведомственное убежище ТЭЦ — готовность сил и средств защиты населения — один из важнейших вопросов.

Телеграм-канал Сергея Носова Укрытие ТЭЦ в Магадане

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«Осмотрели несколько объектов укрытия. Отмечу ведомственное убежище ТЭЦ. Помещение обеспечено ресурсами и готово принять до 300 человек. Здесь часто бывают школьники, проходят занятия по гражданской обороне, изучению устройства укрытия и средств индивидуальной защиты. По итогам визитов на оперативном штабе дал поручение проверить все объекты в регионе и комплексно оценить их состояние», — написал в своём-телеграм Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние помещений, которые могут быть использованы в качестве временных укрытий для жителей, проверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев 22 октября.