Москва, 27 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В КПРФ согласны с мнением Счётной палаты РФ о том, что запланированное на 2023 год резкое увеличение базы исчисления страховых взносов приведёт к снижению пенсионных баллов у части граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил депутат АлексейКуринный.

Duma.gov.ru Алексей Куринный

«Счётная палата отмечает, и это абсолютно правильно, что применение повышающего коэффициента для граждан приведёт к уменьшению формируемых ими пенсионных прав на 11,3%. Ну или по-русски, оно приведёт к уменьшению пенсий. А для части граждан, они просто не смогут сформировать даже минимум для назначения страховой пенсии по старости, который составляет сегодня 30 баллов и, соответственно, страховую пенсию вообще не получат», — сказал парламентарий при обсуждении проекта бюджета Социального фонда РФ.