Осло, , 13:03 — REGNUM После взрывов на «Северных потоках» Норвегия усилила меры безопасности на своих газопроводах и ужесточила проверки. Об этом 27 октября сообщил исполнительный директор газотранспортного оператора Gassco Фруде Леверсунд.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Исходя из сложившейся ситуации, мы вместе с Equinor расширили программу проверок трубопроводов», — сказал Леверсунд.

По его словам, Gassco поддерживает контакты с властями Британии, Германии, Франции и Бельгии, где расположены терминалы для приема газа, а также с местными энергетическими компаниями.

Он отметил, что сотрудничество включает обмен информацией и поиск решений для обеспечения стабильных поставок газа на европейский континент и в Британию.

Норвегия является одним из ключевых поставщиков энергоресурсов в Европу. Компания Gassco контролирует сеть трубопроводов длиной более 8,8 тыс. км.