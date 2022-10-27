Анкара, , 12:40 — REGNUM Министерство обороны Турции выпустило заявление о ходе военной операции «Сжатый кулак» в северном Ираке. Об этом 27 октября сообщает Al-Sumariya со ссылкой на текст заявления.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным военного ведомства, в ходе проведения операции погиб один военнослужащий армии Турции. Как отмечается, военный погиб в бою с боевиками Рабочей Партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией).

Также сообщается о том, что за сутки турецкой армией были ликвидированы трое боевиков РПК.

По информации журналистов, ранее ВВС Турции нанесли серию ударов по позициях курдских боевиков в районе города Дохук и горы Матин в непосредственной близости от турецко-иракской границы.