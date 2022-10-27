Стокгольм, 27 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Лидер шведских Либералов Йохан Персон заявил в интервью газете SvD, что именно внутренняя политика Франции является причиной критики его партии со стороны фракции в Европарламенте «Обновляя Европу».

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

Ранее депутату Европарламента от Либералов Карин Карлсбру угрожали исключением из фракции, а самому Персону запретили участвовать в совместном мероприятии парламентской группы после того, как Либералы заключили Соглашение Тидё с крайне правыми шведскими демократами, чтобы сформировать правительство Швеции.

Для газеты Персон указывает на разницу между партийной группой, председателем которой является партия Эммануэля Макрона, и партией ЕС Alde, в которой не представлена партия президента Франции. Контакты с последней ассоциацией были лучше, отмечает Персон.

«Обновляя Европу — это объединение, которое не может назвать себя либеральным. Потому что те, кто там самый большой, решили […] Есть французские представители, которые очень, очень критичны, но это во многом связано с их внутренней политикой», — объяснил Персон.