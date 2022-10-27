Колтуши, Ленинградская область, 27 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Реконструкцию Колтушского шоссе в Ленинградской области планируют завершить к 2027 году, благодаря чему появится дополнительный удобный маршрут подъезда к Санкт-Петербургу, сообщил 27 октября на заседании правительства региона председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Колтушское шоссе в Ленобласти

По словам чиновника, дорожные рабочие приступили к реализации 3-го и 4-го этапа реконструкции Колтушского шоссе. Выполняет их компании ООО «Техносфера», которая хорошо себя зарекомендовала на предыдущих этапах.

Стоимость объекта — 4,350 млрд рублей, а стоимость строительства по государственному контракту — 4,043 млрд рублей. На данный объект также был получен из федерального бюджета инфраструктурный кредит на 2022–2023 годы в размере 2,516 млрд рублей.

«Срок реализации с 2022 года и, приблизительно, 2027 год», — сообщил чиновник, указав, что есть и проблемные вопросы, которые необходимо решить в рамках 3-го и 4-го этапа реконструкции — необходимо изъять 75 земельных участков, не все владельцы которых смогут договориться о продаже их в досудебном порядке.