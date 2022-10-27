В Минтруде рассказали о росте пенсий в России примерно на 1 тыс. рублей
Москва, 27 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Пенсии неработающих пенсионеров вырастут в 2023 году в среднем на одну тысячу рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом завил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 года размеры страховых пенсий неработающим пенсионерам в среднем на тысячу рублей». — заявил Пудов.
Он напомнил, что повышение произойдет с 1 января 2023 года.
Госдума в первом чтении обсуждает проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Отметим также, что для определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 г. предлагается установить в размере 264 месяца.