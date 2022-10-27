Ереван, 27 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Все подразделения вооружённых сил Азербайджана должны быть выведены с армянской земли. Об этом на заседании парламента Армении 26 октября заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор», глава комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

Photolure Андраник Кочарян

На заседании обсуждали заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна, что планируется до конца года провести делимитацию границы с Азербайджаном и заключить мирный договор. Кочарян отметил, что принадлежность армянской территории не должна подлежать обсуждению.

«Мы никогда не смиримся с присутствием иностранных солдат на нашей суверенной территории. Они должны мирно покинуть нашу территорию», — заявил депутат.

Напомним, начальник Генштаба Армении Эдуард Асрян ранее сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км. В мае 2021 года азербайджанские подразделения заняли территорию возле Чёрного озера в Сюникской области Армении.