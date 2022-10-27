Москва, 27 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Если в России не произойдет усугубления негативных макроэкономических и геополитических факторов, то активность потенциальных арендаторов жилья к весне 2023 года может полностью восстановиться и съемная недвижимость может снова начать дорожать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Предложение на рынке арендного жилья может еще больше увеличиться при некоторых условиях даже на фоне снижения арендных ставок и роста инфляции. Если же не произойдет усугубления негативных макроэкономических и геополитических факторов, то активность потенциальных арендаторов к весне 2023 года может полностью восстановиться и цены аренды могут начать расти, — сказала Степанова. — В виду усиления конкуренции из-за роста предложения цены на рынке жилой аренды могут снизиться еще на 3-7% до конца 2022 года в зависимости от города и региона».

При этом она подчеркнула, что арендодатели будут пытаться по мере возможности идти навстречу арендаторам, снижая арендные ставки, предлагая скидки платежеспособным клиентам, снижать свои требования к ним, в том числе сдавать объекты на длительный срок без залога или с минимальной суммой залога.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, сколько времени может занять восстановление российского рынка съемного жилья.