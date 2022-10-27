Новосибирск, 27 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено возведение монолитных каркасов зданий трёх из семи поликлиник, строящихся в рамках проекта государственно-частного партнёрства в густонаселённых районах города. Об этом 27 октября сообщила Группа «ВИС».

Группа «ВИС» Строительство сети поликлиники в Новосибирске

По данным компании, на сегодня строители завершили возведение монолитных каркасов поликлиник №2, 7 и 27 — два четырёхэтажных и одно шестиэтажное здание в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска. Общая строительная готовность трёх объектов составляет 40-44%.

Отмечается, что на семи стройплощадках задействовано всего 258 рабочих и специалистов, 26 единиц строительной техники.

Напомним, проект строительства сети поликлиник реализуется в рамках ГЧП-соглашения с министерством здравоохранения Новосибирской области. Группа «ВИС» отвечает за проектирование, организацию финансирования, строительство и техническую эксплуатацию поликлиник до 2029 года, а профильную медицинскую эксплуатацию будут осуществлять государственные учреждения здравоохранения.