Валуйки, Белгородская область, 27 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Новые квартиры получат шесть врачей в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе правительства региона.

https://belregion.ru Новая квартира

Квартиры приобрели в микрорайоне Соцгород в рамках региональной программы по обеспечению жильём работников государственных учреждений здравоохранения. Ни их покупку потратили 26 млн рублей. Общая площадь помещений составила 476 квадратных метров, жильё передано в муниципальную собственность.

Всего в 2022 году в Белгородской области планируют обеспечить жильём 102 медработника. На эти цели из регионального бюджета выделено 398,8 млн рублей.