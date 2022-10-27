Астана, , 11:44 — REGNUM Миссия наблюдателей от СНГ, прибывшая в Казахстан для мониторинга выборов президента, приступила к работе 27 октября. Об этом заявил на брифинге зампредседателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов.

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Он сообщил, что в миссию войдут более 100 человек. Был открыт штаб миссии, который будет распределять наблюдателей по районам. Отчёт о её работе будет представлен 21 ноября.

«23 человека уже прибыли и получили аккредитацию. Краткосрочные наблюдатели прибудут в Казахстан за два-три дня до выборов. Естественно, будем стараться охватить все регионы и избирательные участки», — сказал Нематов.

Напомним, 20 ноября в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы, объявленные главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Кроме него ЦИК зарегистрировал ещё пять кандидатов.

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