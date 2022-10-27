* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 11:46 — REGNUM Террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали блокпост коммандос 8-й дивизии иракской армии в провинции Киркук. Об этом сообщает Shafaq со ссылкой на источник в минобороны Ирака.

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

По данным источника, нападение было совершено в четверг, 27 октября, в районе города Дахук. По последним данным, ходе столкновения обе стороны понесли потери.

«Один солдат был убит, еще один получил ранения, нападавшие также получили потери», — сообщил источник.

Как отмечается, в район инцидента направлены дополнительные подразделения иракской армии, которые ведут поиск группы боевиков.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.