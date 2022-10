Москва, , 11:36 — REGNUM ПАО «Дальневосточное морское пароходство» подало крупный финансовый иск, адресованный акционеру компании Зиявудину Магомедову и пяти офшорным юрлицам с пропиской на Кипре, Британских островах и Кайманах. Претензии на сумму более 80 млрд рублей арбитражем Москвы пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Торги Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

Исковое заявление в базу суда поступило 25 октября 2022 года. Сумма претензий к Магомедову и компаниям SGS Universal Investment Holdings Ltd с о. Тортола, Felix, L. P. с Каймановых островов и кипрским компаниям Maple Ridge Ltd, Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd составляет 80 113 434 075 рублей.

Прочие детали дела пока не сообщались.

Напомним, в июле 2022 года по инициативе кредитора после процедуры наблюдения банкротом была признана компания братьев Магомедовых — ООО «Группа Сумма».

Уроженец Дагестана Зиявудин Магомедов три года назад входил в список Forbes. Среди его основных активов фигурировало 32,5% Fesco и группа «Сумма». На сегодня он — фигурант уголовного дела с многомиллиардным ущербом.

В 2021 году ряд кредиторов пытались обанкротить Магомедова. Дело в арбитраже Москвы до сих пор числится в стадии рассмотрения. Часть претензий от юрлиц была отклонена.