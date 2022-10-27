Новосибирск, , 10:53 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии 27 октября согласовали кандидатуру на пост министра строительства региона. Назначение Алексея Колмакова было одобрено единогласно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Назначение ИА REGNUM

Представление губернатора Андрея Травникова о согласовании кандидатуры Алексея Колмакова для назначения на должность министра строительства поступило в парламент 25 октября.

На сессии 27 октября вопрос о даче согласия на назначение на должность был рассмотрен дополнительно к основной повестке сессии.

Напомним, что до этого Алексей Колмаков исполнял обязанности министра строительства региона. Его предшественник Иван Шмидт покинул свой пост в декабре 2021 года. Его отставку связывали со сложной ситуацией вокруг строительства в Новосибирске новой ледовой арены.