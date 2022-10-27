Париж, 27 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Исполнительная власть «гарантирует разумную цену» на электроэнергию малым и средним предприятиям на условиях, которые будут обнародованы правительством 28 октября, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Этот механизм амортизации коснется и очень мелких «энергоемких» компаний, исключенных из механизма ограничения 15-процентного повышения цен, таких как, например, пекари. В настоящее время в микропредприятиях, в которых работают менее десяти человек и оборот которых составляет менее двух миллионов евро, имеют право на регулируемый тариф на электроэнергию.

«Для компаний среднего размера и крупных групп мы собираемся создать службу поддержки со следующими несколькими неделями авансовыми платежами», — пояснил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ожидается увеличение ассигнований до нескольких «десятков миллионов евро» для этого вида бизнеса. В настоящее время помощь в размере 2, 25 или 50 миллионов евро могут запросить компании, чьи счета за электроэнергию составляли не менее 3% от оборота в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он против повторной индексации заработной платы с учетом инфляции.