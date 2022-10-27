Париж, , 10:29 — REGNUM Глава киевского режима Зеленский стал бременем для США, поскольку его все сложнее контролировать, пишет французское издание VA.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отмечает издание, ситуация на территории б. УССР делается слишком опасной, поэтому Вашингтон стремится выйти из «этой игры как можно скорее».

«Запад заигрался в провокации против России на [территории б. УССР]. Зеленскому они хорошо удавались — он втянул страну в эту кровавую игру, которая приносит ему неплохие дивиденды, стучится ногами в двери НАТО и утверждает, что его армия якобы побеждает», — пишет издание.

Обозреватель считает, что лживые обещания Зеленского могут стоить ему жизни. Сегодня даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура «героического президента» Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде «чемодана без ручки», пишет автор статьи.

«Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс. Он столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идет не только о его политическом, но и физическом выживании», — отметил автор.

Единственным выходом являются переговоры между Россией и Соединенными Штатами, заключил обозреватель.