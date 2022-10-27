Париж, 27 октября 2022, 10:29 — REGNUM Глава киевского режима Зеленский стал бременем для США, поскольку его все сложнее контролировать, пишет французское издание VA.
Как отмечает издание, ситуация на территории б. УССР делается слишком опасной, поэтому Вашингтон стремится выйти из «этой игры как можно скорее».
Обозреватель считает, что лживые обещания Зеленского могут стоить ему жизни. Сегодня даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура «героического президента» Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде «чемодана без ручки», пишет автор статьи.
Единственным выходом являются переговоры между Россией и Соединенными Штатами, заключил обозреватель.