Стокгольм, 27 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Новая роль Магдалены Андерссон как лидера оппозиции — одна из тем на редакционных статей в ведущих печатных СМИ Швеции.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Так, редакция крупнейшего бизнес-издания DI отмечает, что лидер Социал-демократов по таким вопросам, как внешняя, миграционная и уголовная политика, обозначила согласие с правым правительством Ульфа Кристерссона, несмотря на то, что ранее она придерживалась совершенно противоположной политической линии.

«Для Швеции хорошо, что Социал-демократы так легко занимают противоположную позицию, когда это необходимо», — говорится в статье.

У редакции газеты Expressen «схожие мысли».

«Поэтому тот факт, что смена парадигмы в уголовной и миграционной политике пользуется широкой поддержкой, служит хорошим предзнаменованием как для буржуазного правительства, так и для Швеции», — говорится на редакционной странице.