Стокгольм, 27 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «в ближайшем будущем» отправится в Турцию, чтобы попытаться убедить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана позволить Швеции и Финляндии стать новыми членами альянса. Об этом на странице в соцсети Twitter написал журналист издания Deutsche Welles Тери Шульц.

Nato.int Йенс Столтенберг

И премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, и его коллега из Финляндии Санна Марин отправятся в Турцию, чтобы встретиться с Эрдоганом и попытаться убедить страну принять их в НАТО.

Кристерссон ранее заявлял, что во время встречи он покажет, что Швеция делает для выполнения Мадридского соглашения, заключенного с Турцией ранее в этом году.

На настоящий момент 28 из 30 стран альянса ратифицировали протоколы по присоединению двух северных стран в НАТО. Ранее президент Турции Эрдоган заявлял о своем желании встретиться с новоизбранным премьер-министром Швеции Кристерссоном.