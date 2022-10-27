Тегусигальпа, 27 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Гондураса вызовет посла США в Тегусигальпе Лауру Догу, чтобы выразить официальный протест на фоне ряда ее заявлений, которые расцениваются как вмешательство в дела государства. Об этом сообщает Telesur.

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«По указанию президента республики министр иностранных дел Энрике Рейна вызывает посла США в Гондурасе в полдень 31 октября, чтобы официально выразить протест против ее вмешательства [во внутренние дела страны]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для вызова послужили слова посла о предполагаемом росте случаев «цифрового пиратства» в Гондурасе. При этом посол США отдельно подчеркивала, что подобная ситуация вызывает определенное беспокойство.