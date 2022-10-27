Москва, , 09:50 — REGNUM Регионам Дальнего Востока в 2022 году будет выделено более 585 млн рублей на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение 26 октября подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте ведомства.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

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Деньги из федерального бюджета получат Бурятия, Якутия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области.

В Бурятии планируют закупить медицинское оборудование и 10 машин скорой помощи, а в Приамурье отремонтируют проктологический центр областной клинической больницы в Благовещенске.

Также в Бурятии на федеральные деньги купят два здания — в Улан-Удэ для республиканского центра образования, а в селе Новоильинск Заиграевского района для республиканского межотраслевого техникума.

В Якутии продолжат строительство Центра культуры им. И. Н. Барахова в селе Кюль Верхневилюйского улуса.

На Сахалине на выделенные средства также продолжат стройку школы-детского сада на Кунашире.

В Приморье на федеральные деньги построят физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Чугуевка.

В Бурятии купят блочно-модульную котельную в улусе Охор-Шибирь, а в Магадане деньги направят на берегоукрепление в районе Портового шоссе. В Хабаровске планируется защитить от затопления территории Южного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ обсудили стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. В документе прописаны этапы достижения национальных целей.