Вашингтон, 27 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. США необходимо перестать оплачивать безопасность стран Европы, которые сами не желают на нее тратиться, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 27 октября The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Автор отмечает, что США в настоящее время находится не в самой лучшей финансовой ситуации, учитывая, что дефицит бюджета, хоть и сократился в 2022 налоговом году вдвое, по-прежнему составляет $1,4 трлн. Государственный долг перед населением уже достиг 100% ВВП и приближается к рекордным 106%, установленным в 1946 году, после Второй мировой войны.

«Представьте себе кризис наподобие греческого, только на этот раз происходящий в крупнейшей и наиболее важной экономике мира», — призвал он.

«Почему США в свете этого будущего тратят на вооруженные силы гораздо больше, чем Европа? Почему Америка перебрасывает так много новых войск в Европу? И почему Вашингтон оказывает [киевскому режиму] гораздо больше помощи, чем Европа? Когда европейцы выполнят свои обещания и начнут делать значительно больше?» — задался вопросом автор.

По его словам, такой вопрос довольно «глуп», а ответ: «никогда», поскольку «европейцы не дураки» и им незачем тратиться на собственную оборону, когда воинственные президенты США и члены Конгресса ставят интересы других стран выше интересов Америки. По крайней мере, в этом смысле специальная военная операция России на территории бывшей УССР ничего не изменила: страны Европы по-прежнему не чувствуют себе угрозы.

«Непропорциональная приверженность Вашингтона обороне Европы сохраняется, даже несмотря на то, что США так и не ушли с Ближнего Востока, на то, что от них ожидают, что они будут защищать избалованных королевских особ в Эр-Рияде и Абу-Даби. Неважно, что саудовский режим с презрением относится к Америке и ее президенту. Вашингтон продолжает вооружать Королевство и Объединенные Арабские Эмираты, поскольку они совершают убийства и беспорядки против самой бедной страны в регионе, Йемена. Кроме того, американские войска по-прежнему незаконно оккупируют территорию в Сирии, подобно ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воруя нефть этой страны и одновременно с этим выступая в качестве мишени для иранских, российских и сирийских сил», — подчеркнул Бендоу.

Наконец, продолжил он, Китай после консолидации власти Си Цзиньпином представляет более значительную опасность, чем когда-либо.

«Хотя он предпочел бы мирное достижение своих целей, в первую очередь поглощение Тайваня, мало кто сомневается в его готовности применить силу. Вашингтон мог бы и, вероятно, остался бы один в любом конфликте. Европа, которая не будет защищать себя, определенно не будет сражаться с Пекином, в то время как ни Южная Корея, ни Япония не хотят становиться постоянными мишенями своего очень большого соседа, какой бы дружественной риторикой они ни руководствовались сегодня в адрес Америки», — продолжил он.

Защита же режима в Киеве важнее для Европы, чем для США, отмечает автор, и власти европейских стран после десятилетий нахлебничества должны были взять на себя инициативу и сделать гораздо больше как для поддержки Киева, так и для укрепления собственной обороны.

«США не могут больше откладывать принятие жестких мер по сокращению своего вечного бюджетного дефицита. Предстоящие выборы в Конгресс предлагают удобную возможность изменить финансовые приоритеты Вашингтона», — подчеркнул он.

«На протяжении десятилетий европейцы ставили себя на первое место, полагая, что Америка всегда будет рядом. Даже несмотря на вооруженный конфликт на краю их континента, они отказываются серьезно относиться к своей защите», — указал Бендоу.

Кризис на территории бывшей УССР — это прежде всего проблема Европы, а не США.

«Давно пора американским чиновникам поставить интересы американского народа на первое место», — заключил он.