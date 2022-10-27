Минск, 27 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии прекратило действие двух соглашений с ЕС о финансировании, следует из постановлений Совета министров республики, опубликованных на национальном правовом интернет-портале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Так, первое соглашение, действие которого было прекращено, предусматривает выделение средств на поддержку предпринимательства и экономического развития в стране.

Второе соглашение предусматривает финансирование Европейским союзом программы региональных инвестиций и конкурентоспособности в Белоруссии.