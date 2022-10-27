Москва, 27 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Киевский режим уже изготовил муляж российской ракеты «Искандер» для организации провокации с применением «грязной бомбы». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грязная бомба

По словам собеседника агентства, муляж хотят начинить радиоактивным материалом и сбить над Чернобыльской АЭС, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия.

«После того как муляж «собьют», киевские власти намерены показать западным и [киевским] СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты «Искандер», чтобы убедить западную общественность в виновности России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена не видит свидетельств подготовки России к якобы применению ядерного оружия на территории бывш. УССР.

Читайте также: США не увидели подготовки России к применению ядерного оружия