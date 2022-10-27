Гавана, 27 октября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Коммунальным службам Кубы удалось восстановить подачу электричества для почти 75% потребителей в провинции Пинар-дель-Рио, пострадавшей от урагана «Иэн» в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба кубинского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Куба

По ее данным, уже 74,52% потребителей имеют постоянный доступ к электроэнергии. Также в регионе полностью восстановили работу сотовой связи, ведется восстановление табачных плантаций. Правительство Кубы отмечает, что медленней всего продвигаются ремонтные работы на жилом фонде регионе. Из более чем 100 тыс. пострадавших домов восстановлены лишь 2844.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США предоставили Кубе $2 млн в качестве помощи для восстановления страны от урагана «Иэн». Кубинские власти выразили благодарность американскому правительству за предложенную помощь.