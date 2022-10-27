Вашингтон, 27 октября, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Глава Белого Джо Байден заявил, что США в эпоху «меняющегося мира» поддерживают свою гегемонию с помощью дипломатии, которая основывается на мощи американских вооруженных сил. Об этом президент заявил 26 октября на встрече с руководством Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Он также назвал армию страны «лучшей боевой силой в мировой истории».

«Мы собираемся продолжать лидировать с помощью нашей дипломатии и создавать коалиции, а также — решать глобальные проблемы, опираясь на неоспоримую силу — и это не преувеличение — лучшую боевую силу в мировой истории. Вы представляете лучшую боевую силу в истории мира. Это не преувеличение, это реальный факт», — сказал Байден.

Как передавало ИА REGNUM, 25 октября министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что глава ведомства Ллойд Остин готов к переговорам с Минобороны России. В сообщении Пентагона отмечаться, что министр намерен выделить на диалог с Москвой столько времени, сколько этого потребует процесс.