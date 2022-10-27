Тбилиси, 27 октября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили начал официальный визит в Венгрию, сообщает 26 октября garibashvili. ge.

Garibashvili.ge Виктор Орбан и Ираклий Гарибашвили

В аэропорту Будапешта грузинского премьер-министра встретил министр экономического развития Венгрии Мартон Надь. Затем Гарибашвили встретился со спикером Национальной ассамблеи венгерского парламента Ласло Кёвером. Стороны коснулись существующих дружественных отношений, партнерского сотрудничества, межпарламентских связей.

Была подчеркнута четкая позиция Венгрии в отношении процесса европейской и евроатлантической интеграции Грузии, особенно в предоставлении Грузии европейской перспективы. Гарибашвили поблагодарил Кёвера за его решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также европейских и евроатлантических устремлений страны.

На встрече обсуждалась ситуация на «оккупированных территориях Грузии» и окружающая среда в регионе. Разговор был сосредоточен «на военной агрессии России в [бывш. УССР]» и ситуации там.

Затем рамках Гарибашвили быд принят премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На рабочем ужине оба премьера Коллеги обсудили положительную динамику развития двусторонних дружественных отношений между Грузией и Венгрией и дальнейшее углубление сотрудничества.