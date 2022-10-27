Пекин, , 05:54 — REGNUM Демократическая партия США не сможет сохранить большинство по итогам выборов в палату представителей американского Конгресса, заявил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян в газете The Global Times.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Демократы могут не надеяться сохранить за собой Палату представителей за две недели до выборов», — заявил он.

Эксперт указал, что низкий рейтинг американского президента Джо Байдена в США свидетельствует о провале политики демократов. Это не могло не сказаться на отношении избирателей к Демпартии. При этом администрация президента США до сих пор не может предложить эффективного решения экономических проблем в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рейтинг президента США Джо Байдена сократился на 2% за две недели до выборов в американский конгресс. Согласно данным социологической службы Gallup, рейтинг главы американского Белого дома сократился с 42% до 40%.