Богота, , 04:40 — REGNUM Конгресс Колумбии (двухпалатный парламент) принял закон, разрешающий колумбийскому правительству вступать в переговоры с повстанцами и преступными группировками по поводу достижения мирного урегулирования в стране, сообщил журналистам глава МВД республики Альфонсо Прада.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Документ был направлен в законодательный орган главой государства Густаво Петро. Его согласование должно прежде всего помочь президенту в диалоге с партизанской организацией «Армия национального освобождения» (ELN) и разрозненными частями расформированной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC).

Как передавало ИА REGNUM, ранее бывший колумбийский лидер Иван Дуке посоветовал властям страны соблюдать осторожность в вопросе мирного урегулирования, чтобы «полный мир не привел к полной безнаказанности».

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