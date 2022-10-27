Вашингтон, 27 октября 2022, 02:58 — REGNUM Белый дом не «выкручивает руки» Израилю, добиваясь от еврейского государства начала поставок оружия киевским нацистам. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби 26 октября заявил на брифинге для журналистов.
Представителю Белого дома был задан вопрос о возможном давлении Вашингтона на правительство Израиля с целью начала последним поставок вооружений киевскому режиму, включая системы ПВО.
По словам Кирби, сейчас «ту или иную помощь [киевскому режиму], по большей части в сфере безопасности» оказывают более 50 стран. И те из них, кто поставляют Киеву вооружения, «делают это на своих условиях, сами решая, что они хотят предоставлять», естественно, учитывая свои интересы в сфере безопасности.
Он подчеркнул, что администрация США никого «не уговаривает, не выкручивает руки, не подталкивает».
Как сообщало ИА REGNUM, израильский президент Ицхак Герцог получил приглашение выступить на совместном заседании Конгресса США в честь 75-й годовщины основания Израиля, что лидеры американского законодательного органа назвали «исторической и радостной вехой».
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