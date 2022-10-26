Вашингтон, 27 октября, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Белый дом не «выкручивает руки» Израилю, добиваясь от еврейского государства начала поставок оружия киевским нацистам. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби 26 октября заявил на брифинге для журналистов.

(сс) пресс-секретариат Армии обороны Израиля ПРО «Железный купол» в Израиле

Представителю Белого дома был задан вопрос о возможном давлении Вашингтона на правительство Израиля с целью начала последним поставок вооружений киевскому режиму, включая системы ПВО.

По словам Кирби, сейчас «ту или иную помощь [киевскому режиму], по большей части в сфере безопасности» оказывают более 50 стран. И те из них, кто поставляют Киеву вооружения, «делают это на своих условиях, сами решая, что они хотят предоставлять», естественно, учитывая свои интересы в сфере безопасности.

Джон Кирби «Это решать израильтянам».

Он подчеркнул, что администрация США никого «не уговаривает, не выкручивает руки, не подталкивает».

Джон Кирби «Мы просим и проводим встречи контактной группы по [ситуации на территории б. УССР], чтобы создать площадку и механизм по предоставлению странами содействия. Но они должны делать это самостоятельно… Мы с уважением относимся к тому, что Израиль должен принимать данные решения самостоятельно».

Как сообщало ИА REGNUM, израильский президент Ицхак Герцог получил приглашение выступить на совместном заседании Конгресса США в честь 75-й годовщины основания Израиля, что лидеры американского законодательного органа назвали «исторической и радостной вехой».

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