Париж, 27 октября, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Французы должны больше работать, чтобы сохранять прежний уровень жизни и рассчитывать на получение максимальных пенсий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Он отметил, что те, кто расширит рабочий график, будут освобождены от уплаты налогов за сверхурочное время. Глава республики также считает, что французской молодежи следует начинать трудовую деятельность раньше.

Кроме того, по мнению Макрона, французам нужно работать как можно дольше. Он напомнил про необходимость проведения пенсионной реформы, предполагающей постепенное увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 65 лет к 2031 году.

Президент предупредил, что в случае, если пенсионная реформа не будет принята, власти будут вынуждены либо снизить размер пенсий, либо увеличить пенсионные отчисления работающих граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран призвал французов «изменить ряд привычек» для экономии энергии в зимние месяцы.

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