Донецк, 27 октября, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Поиск возможных пострадавших при пожаре на железнодорожной станции начали бойцы МЧС ДНР в городе Шахтёрске. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ведомства.

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В связи с попаданием снарядов, запущенных киевскими боевиками, в цистерны с топливом на территории железнодорожной станции произошло возгорание 12 цистерн на ж/д полотне, а также кровли станции. Огнём охвачена большая территория.

В тушении пожара задействованы десять автоцистерн, а также пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части Иловайска. В связи с пожаром были эвакуированы жители домов возле ж/д станции Шахтёрска.

В настоящее время спасатели осматривают здания, в которых появились очаги возгорания. Группы бойцов МЧС ДНР входят в здания и тщательно обследуют их, чтобы убедиться в том, что люди внутри отсутствуют. По последним данным, пострадавших в результате пожара обнаружено не было.