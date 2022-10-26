Нью-Йорк, США, 27 октября, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Коммерческие спутники США могут стать законными целями для удара со стороны России в случае их задействования в рамках конфликта на территории б. УССР. Такое заявление сделал 26 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

U.S. Air Force Спутник

Российский дипломат акцентировал внимание присутствующих на задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры, включая космическую, в вооружённых конфликтах. В частности, речь идёт о конфликте на территории б. УССР.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», — указал Воронцов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам американского бизнесмена Илона Маска, обеспечение территории б. УССР спутниковой связью Starlink будет производиться американской компанией SpaceX и при отказе минобороны США оплачивать работу этой сети. Спутниковая группировка Starlink используется для поставок информации киевским боевикам.