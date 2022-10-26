Амстердам, 26 октября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. 26 октября в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» футбольный клуб «Аякс» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 крупно уступил «Ливерпулю». Основное время встречи завершилось со счетом 0:3.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Забитыми мячами в составе «мерсисайдцев» отметились Мохамед Салах (42’ Джордан Хендерсон), Дарвин Нуньес (49’ Эндрю Робертсон) и Харви Эллиотт (52’ Мохамед Салах). Матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом.

Составы команд:

«Аякс»: Пасвеер, Тимбер, Басси, Санчес, Блинд (Вейндал, 58’), Альварес (Гриллич, 85’), Классен (Кудус, 58’), Бергвейн, Бергейс (Консейсау, 85’), Броббей (Тейлор, 63’), Тадич.

«Ливерпуль»: Беккер, Робертсон (Цимикас, 87’), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Фабиньо (Байчетич, 71’), Хендерсон (Милнер, 71’), Эллиотт (Карвалью, 71’), Фирмино, Салах, Нуньес (Джонс, 63’).

На данный момент «Ливерпуль» с четырьмя победами и 12 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Аякс», набрав три очка, располагается позицией ниже.