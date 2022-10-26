Скопье, 26 октября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Служащие почты Северной Македонии 26 октября прекратили забастовку после заключения соглашения с властями.

Василий Иванов ИА REGNUM Забастовка курьеров

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, зарплату за сентябрь сотрудники почты получат не позднее 28 октября, в последующие месяцы последним сроком выплаты заработной платы будет 15 число следующего месяца.

О прекращении забастовки сообщили министр транспорта и путей сообщения Благой Бочварски и глава почты Северной Македонии Васко Стефанов, а также лидеры профсоюза почтовиков Боро Веигденов и Младен Стояновски.

В профсоюзе отметили, что забастовка будет возобновлена в случае нарушения условий соглашения.