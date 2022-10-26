Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Премия «Сатурн», вручаемая Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, поделилась списком победителей 2022 года. Соответствующий пост был размещен на странице премии в Twitter 26 октября.

Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук) Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США

Лучшим научно-фантастическим фильмов назвали «Нет», а лучшим фэнтези — «Все везде и сразу». Среди кинокомиксов победил «Человек-паук: Нет пути домой». В номинации «Лучший хоррор фильм» выиграл «Черный телефон», а категорию триллеров покорила «Аллея кошмаров».

Лучшим научно-фантастическим сериалом стали «Странные новые миры», а приз за лучшее супергеройское шоу забрал проект «Пацаны».

Лучшим режиссером был признан Мэтт Ривз, поставивший «Бэтмена». Список лучших молодых актеров возглавила Эмбер Мидфандер, сыгравшая Нару в фильме «Добыча».

Напомним, премия «Сатурн» вручается с 1972 года по результатам голосования среди членов Академии. С 1991 года премия также вручается за телевизионные сериалы.

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