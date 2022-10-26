Неаполь, Италия, 26 октября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. 26 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с шотландским «Рейнджерс» из Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Хвича Кварацхелия обрабатывает мяч

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Лео Эстигор, Элиф Эльмас, Станислав Лоботка, Танги Ндомбеле, Джованни Симеоне, Маттео Политано, Джакомо Распадори.

«Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Таверньер, Рыдван Йымаз, Бэн Дэвис, Леон Томсон Кинг, Райан Кент, Джон Лундстрам, Джеймс Сэндс, Скотт Райт, Малик Тилман, Альфредо Морелос.

В текущем сезоне 21-летний нападающий «Наполи» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия сыграл в 15 матчах за неаполитанскую команду во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.